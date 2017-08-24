+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Право и налоги RSS

Минэкономразвития раскритиковал законопроект о товарных онлайн-агрегаторах

Минэкономразвития России подготовило заключение оценки регулирующего воздействия (ОРВ) на проект поправок, которые могут ввести ответственность интернет-агрегаторов за информацию их партнеров о товаре, услуге или продавце, сообщают «Ведомости». В частности, в поправках в закон по защите прав покупателя ведомство увидело риски избыточных запретов и ограничений.

Речь идет о проекте поправок, которые закрепят в законодательства понятие «агрегатор товаров, услуг» и ответственность таких компаний перед потребителями. Основное нововведение предполагает ответственность агрегаторов за реальный ущерб потребителю, если информация о товаре или продавце, на основании которой сделана покупка, оказалась недостоверной. Документ прошел первое чтение в июне 2017 года и одобрен правительством.

В Минкэномразвития считают, что не учтена ситуация, кода потребитель, воспользовавшись справкой или рекламой на сайте агрегатора, перешел на страницу продавца и самостоятельно заключил с ним договор купли-продажи. Агрегатор может нести ответственность за убытки только в случаях, когда договор с потребителем заключен непосредственно на сайте агрегатора, считают в ведомстве. Второй момент — у интернет-агрегаторов нет контрольных полномочий, чтобы отслеживать достоверность сведений о юрлицах и ИП. Одно дело однократно получить сведения о продавце, совсем другое — отслеживать изменения (переезд, реорганизация и пр.) по всем партнерам.

Министерство полагает, что решение проблемы по защите прав потребителя предложенным способом является обоснованным. Но законопроект может ввести избыточные обязанности, запреты и ограничения для юрлиц и физлиц, привести к необоснованным расходам для них и бюджетов всех уровней бюджетной системы страны.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

21 августа / Комментарии
В Китае открылся первый суд для интернет продавцов

В Китае открылся первый суд для интернет продавцов

В китайском Ханчжоу, где располагается главный офис Alibaba Group, открылся первый в стране онлайн-суд. Он будет заниматься исключительно спорами, связанными с интернетом.

далее →

21 августа / Комментарии
Российские интернет-магазины оставили без нулевого налога на экспорт

Российские интернет-магазины оставили без нулевого налога на экспорт

Российские онлайн-магазины пока не смогут продавать товары иностранцам за рубеж с нулевым НДС, для такой возможности необходимо внесение поправок в Налоговый кодекс.

далее →

2 августа / Комментарии
Алкоголь в интернете появится с 1 января 2018 года

Алкоголь в интернете появится с 1 января 2018 года

Министерство финансов РФ подготовило проект о легализации дистанционной торговли слабоалкогольных напитков в специальной доменной зоне и только в разрешенное время. Соответствующий законопроект опубликован на правительственном портале. 

далее →

1 августа / Комментарии
ФАС приступила к изучению идеи введения 18% НДС на покупки в зарубежных интернет-магазинах

ФАС приступила к изучению идеи введения 18% НДС на покупки в зарубежных интернет-магазинах

В настоящее время рассматривается несколько вариантов, которые позволили бы обеспечить равные условия для российских и иностранных юридических лиц при реализации товаров в Интернете.

далее →

19 июля / Комментарии
Ждали, ждали, дождались: РИПИ разработал ГОСТ для интернет-магазинов

Ждали, ждали, дождались: РИПИ разработал ГОСТ для интернет-магазинов

АНО «Российский институт потребительских испытаний» подготовил ГОСТ Р 57489-2017, озаглавленный «Руководство по добросовестной продаже товаров через интернет». ГОСТ опубликован на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2017, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!