Минэкономразвития раскритиковал законопроект о товарных онлайн-агрегаторах

Минэкономразвития России подготовило заключение оценки регулирующего воздействия (ОРВ) на проект поправок, которые могут ввести ответственность интернет-агрегаторов за информацию их партнеров о товаре, услуге или продавце, сообщают «Ведомости». В частности, в поправках в закон по защите прав покупателя ведомство увидело риски избыточных запретов и ограничений.

Речь идет о проекте поправок, которые закрепят в законодательства понятие «агрегатор товаров, услуг» и ответственность таких компаний перед потребителями. Основное нововведение предполагает ответственность агрегаторов за реальный ущерб потребителю, если информация о товаре или продавце, на основании которой сделана покупка, оказалась недостоверной. Документ прошел первое чтение в июне 2017 года и одобрен правительством.

В Минкэномразвития считают, что не учтена ситуация, кода потребитель, воспользовавшись справкой или рекламой на сайте агрегатора, перешел на страницу продавца и самостоятельно заключил с ним договор купли-продажи. Агрегатор может нести ответственность за убытки только в случаях, когда договор с потребителем заключен непосредственно на сайте агрегатора, считают в ведомстве. Второй момент — у интернет-агрегаторов нет контрольных полномочий, чтобы отслеживать достоверность сведений о юрлицах и ИП. Одно дело однократно получить сведения о продавце, совсем другое — отслеживать изменения (переезд, реорганизация и пр.) по всем партнерам.

Министерство полагает, что решение проблемы по защите прав потребителя предложенным способом является обоснованным. Но законопроект может ввести избыточные обязанности, запреты и ограничения для юрлиц и физлиц, привести к необоснованным расходам для них и бюджетов всех уровней бюджетной системы страны.