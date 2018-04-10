Минфин хочет ускорить введение пошлин за интернет-покупки

Минфин России предложил с 1 июля текущего года снизить порог беспошлинной интернет-торговли вдвое — с 1000 до 500 евро. Изначально снижение порога планировалось на 2019 год. Об этом говорится в проекте постановления правительства.

Кроме того, ведомство предлагает продолжить снижение порога в будущем: с 500 до 200 евро в 2019 году. Власти объясняют это желанием сформировать «равные условия импорта товаров при поставке по традиционным каналам и путем трансграничной электронной торговли».

Сейчас в России без уплаты пошлины можно приобрести покупки в интернете на сумму не более 1000 евро и общим весом не более 31 кг на человека в месяц. При превышении этого порога пошлина составит 30%.

Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предусмотрено более плавное снижение порогового значения беспошлинного ввоза товаров. В 2018 году его планировалось оставить на уровне 1000 евро, в 2019 году снизить до 500 евро, в 2020 году — до 200 евро.