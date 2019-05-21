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Право и налоги RSS

Минфин: «отмена НДС для онлайн-магазинов противоречит здравому смыслу»

В Минфине заявили, что министерство не поддержит отмену НДС для онлайн-магазинов, сообщает РБК. Первый вице-премьер, глава министерства Антон Силуанов считает, что у всех должны быть равные конкурентные условия и странно, если у онлайн-ритейлеров и обычной розничной торговли будут различия в части НДС. На его взгляд это противоречить здравому смыслу.

Силуанов также отметил, что ФАС пока не обращалось в Минфин с этой идеей.

Напомним, предложение отменить НДС для российских интернет-магазинов ранее выдвинуло ФАС. Данная мера, по мысли ведомства, может снять конкурентное преимущество иностранных продавцов.

16 мая источники издания сообщили, что Федеральная антимонопольная служба предложила рынку подумать над отменой НДС для российских онлайн-магазинов, чтобы лишить преимущества иностранных продавцов. Впоследствии стало известно, что идея является пока только частью обсуждения выравнивания конкурентных условий на рынке..

Автор: Анна
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