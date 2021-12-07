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Минфин планирует запустить ювелирный маркетплейс

Минфин планирует развивать онлайн-торговлю ювелирными изделиями. Это будет маркетплейс по аналогии с Amazon, ориентированный на зарубежную аудиторию для наращивания экспорта этой продукции из ЕАЭС на мировой рынок, сообщают «Ведомости».

В проекте участвуют Евразийский банк развития (ЕАБР), российский и белорусский минфины. Проект «Цифровая торговля. Ювелирные изделия» нацелен сформировать новую торговую платформу для организации экспорта в третьи страны. Для её создания необходимо пройти несколько этапов: оцифровать внутренние процессы отрасли в странах-участницах, сконструировать непосредственно новую инфраструктуру и создать систему логистики.

На маркетплейсе будут продаваться только готовые изделия, его работа направлена на b2c-сегмент.Платформа будет разрабатываться таким образом, чтобы доставка осуществлялась до двери покупателя.

Сейчас участие в международных выставках ограничено из-за пандемии, что сужает экспортный потенциал отрасли. Маркетплейс поспособствует развитию отрасли, а также поможет открыть новые имена ювелиров из России и ЕАЭС. Кроме того, его запуск позволит участникам рынка оптимизировать документооборот, необходимый для международной торговли.

Стоит напомнить, онлайн-продажа ювелирных изделий в России была легализована с конца 2019 года при условии обязательной сертификации драгоценных камней и наличия пробирного клейма. Онлайн-продажи ювелирных изделий стабильно растут последние несколько лет. Пандемия в том числе сыграла свою роль. По оценке АКИТ, объем заказов в январе марте 2021 года увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Однако структура спроса в виртуальном сегменте большей частью сосредоточена на масс-маркете, а премиальные украшения стоимостью выше 400 тыс. руб. больше продаются в офлайн- магазинах.

Автор: Elvira
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