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Минфин предлагает снизить прямые налоги и повысить НДС до 22 процентов

Министр финансов России Антон Силуанов заявил о необходимости снизить прямые налоги с граждан, а потери бюджета компенсировать повышением косвенных налогов, таких как НДС. Об этом сообщает «Интерфакс».

По мнению Силуанова, совокупная ставка страховых взносов, которые уплачиваются работодателями, должна снизиться с 30% до 22% от зарплаты. При этом налог на добавленную стоимость (НДС) должен вырасти с 18% до 22%. Льготная ставка страховых взносов для больших зарплат, по мнению Силуанова, также должна быть отменена.

Министр финансов при этом признаёт, что увеличение НДС однократно вызовет скачок инфляции на 1–2 п. п.

Повышение НДС обсуждается в рамках налоговой реформы, запланированной на 2018 год — после президентских выборов. Ранее сообщалось, что в правительстве также думают об изменении ставки НДФЛ или вводе прогрессивной шкалы.

Автор: Анна
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