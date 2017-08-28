Минфин предлагает увеличить размер таможенных пошлин в 2 раза

В Минфине разработали новую версию федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации». Согласно документу, предельный размер таможенных пошлин может вырасти с 30 тыс. рублей до 60 тыс. рублей, сообщает РБК. Предыдущая редакция документа предполагала максимальный размер таможенных сборов в 100 тыс. рублей, однако обязательства РФ при вступлении в ВТО сократили этот предел до 30 тыс. рублей.

В Минфине пояснили, что подъем ставок — необходимость, связанная с ростом издержек ФТС на совершение таможенных операций. Кроме того, в период с 2011 по 2018 произошла некоторая инфляция цен, которая также требует поправок в объеме сборов.

60 тыс. рублей — это сбор для максимального объема поставок, которые осуществляет не каждый импортер. Эксперты предполагают, что рост предельного размера сбора может пройти незаметно для крупных игроков. Но логично предположить, что вслед за этим показателем вырастут и другие, навредив компаниям меньшего размера. Так под ударом окажется интернет-торговля, основная часть которой занята «энтузиастами и малым бизнесом».

Директор Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов отметил, что увеличение размера сборов выглядит незначительным, но важным остается сам прецедент. Связанные с интернет-торговлей компании в России заточены на импорт. Получается, что увеличение сбора, не сопровождающееся дополнительными льготами для отечественных производителей, станет для рынка ощутимым.