Минфин предложил запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина с 1 января 2022 года. В список пробных регионов могут войти Москва и Московская область, а также Мордовия, сообщается в проекте федерального закона, опубликованном на сайте ведомства.

Среди целей эксперимента называются анализ и оценка разрешения дистанционной реализации вина на постоянной основе, а также целесообразности отмены запрета на розничную продажу алкоголя через интернет.

В документе также сказано, что реализацией вина будет заниматься «Почта России». Идею о том, что именно этой компании доверят дистанционную продажу алкоголя, Минфин подтвердил в мае этого года. Сервис может верифицировать покупателей при помощи электронной подписи — это позволит соблюсти требование закона о возрастном ограничении на покупку алкоголя.

«Провести, начиная с 1 января 2022 года, эксперимент по розничной продаже дистанционным способом вина, крепленого вина, игристого вина, полностью (на 100 процентов) произведенных из винограда, выращенного на территории Российской Федерации (далее — вино России) посредством заказа с использованием специализированного сайта АО „Почта России“ в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ (далее — эксперимент)», — говорится в документе.

Также отмечается, что «Почта России» будет доставлять заказы по адресу или в отделение связи не ранее, чем через 24 часа с момента оформления. Получателю нужно будет предъявить паспорт.