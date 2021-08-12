+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Право и налоги RSS

Минфин предложил запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина

Минфин предложил запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина с 1 января 2022 года. В список пробных регионов могут войти Москва и Московская область, а также Мордовия, сообщается в проекте федерального закона, опубликованном на сайте ведомства.

Среди целей эксперимента называются анализ и оценка разрешения дистанционной реализации вина на постоянной основе, а также целесообразности отмены запрета на розничную продажу алкоголя через интернет.

В документе также сказано, что реализацией вина будет заниматься «Почта России». Идею о том, что именно этой компании доверят дистанционную продажу алкоголя, Минфин подтвердил в мае этого года. Сервис может верифицировать покупателей при помощи электронной подписи — это позволит соблюсти требование закона о возрастном ограничении на покупку алкоголя.

«Провести, начиная с 1 января 2022 года, эксперимент по розничной продаже дистанционным способом вина, крепленого вина, игристого вина, полностью (на 100 процентов) произведенных из винограда, выращенного на территории Российской Федерации (далее — вино России) посредством заказа с использованием специализированного сайта АО „Почта России“ в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ (далее — эксперимент)», — говорится в документе.

Также отмечается, что «Почта России» будет доставлять заказы по адресу или в отделение связи не ранее, чем через 24 часа с момента оформления. Получателю нужно будет предъявить паспорт.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

25 июля / Комментарии
Президент Украины ввел санкции против Wildberries и Татьяны Бакальчук

Президент Украины ввел санкции против Wildberries и Татьяны Бакальчук

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении крупнейшего российского онлайн-магазина Wildberries и его владелицы Татьяны Бакальчук. Речь идёт о блокировке активов и мерах по предотвращению вывода средств за пределы республики.

далее →

15 июля / Комментарии
Дистанционная торговля получила отсрочку по кодам маркировки до апреля 2022 года

Дистанционная торговля получила отсрочку по кодам маркировки до апреля 2022 года

Правительство РФ поддержало просьбу Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) о переносе срока обязательного указания кодов маркировки в агентских чеках. 

далее →

26 апреля / Комментарии
ФАС обвинило сервис Delivery Club в нарушении закона о рекламе

ФАС обвинило сервис Delivery Club в нарушении закона о рекламе

Московское управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) России обвинило сервис Delivery Club и компанию Medium Quality (выпускает такие проекты, как «Что было дальше?», «Внутри Лапенко» и другие) в нарушении закона «О рекламе».

далее →

19 апреля / Комментарии
Роскомнадзор впервые заблокировал сайт крупной аптечной сети за онлайн-продажу рецептурных препаратов

Роскомнадзор впервые заблокировал сайт крупной аптечной сети за онлайн-продажу рецептурных препаратов

Роскомнадзор заблокировал сервис по онлайн-торговле лекарствами Superapteka.ru. Причина применения жестких ограничений — осуществление сервисом онлайн-продаж рецептурных препаратов. По законодательству РФ в настоящее время это делать запрещено.

далее →

14 апреля / Комментарии
Дискриминационные условия не устранены. ФАС возбудила дело в отношении «Яндекса»

Дискриминационные условия не устранены. ФАС возбудила дело в отношении «Яндекса»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении «Яндекса». Компания не исполнила ранее выданное предупреждение ФАС и «продолжает создавать дискриминационные условия на рынке поиска».

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!