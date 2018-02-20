+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Право и налоги RSS

Минфин предложил запустить интернет-продажи алкоголя 1 января 2019 года

Минфин предложил запустить интернет-продажи алкоголя 1 января 2019 года, следует из доработанной версии законопроекта. Ранее старт планировался на 2018 год.

Новая версия документа предлагает в первый год легализовать онлайн-торговлю вином и шампанским с защищённым географическим указанием и защищённым наименованием места происхождения, а также пивом, пивными напитками, сидром и медовухой. Продажу через интернет других вин и крепкого алкоголя Минфин предлагает начать с 2020 года.

Первыми возможность продавать алкоголь в интернете получат производители и оптовые компании. Розничные сети смогут запустить интернет-продажи алкоголя только с 2022 года, говорится в документе.

Изначально планировалось, что закон будет принят ещё в 2017 году и онлайн-продажи некоторого алкоголя начнутся уже в 2018 году. Однако законопроект несколько раз корректировался.

Против легализации продажи алкоголя через интернет выступает Минздрав, но на необходимости принятия закона настаивает Минпромторг. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью «Ведомостям» говорил, что онлайн-продажи алкоголя с «разумными ограничениями» подстегнут развитие интернет-торговли, поскольку наличие в заказе алкоголя существенно снизит затраты на доставку, ведь обычные продукты являются низкомаржинальным товаром.

В пресс-службе Минпромторга назвали перенос сроков в процессе доработки законопроекта нормальной практикой, но предупредили, что затягивать с принятием закона об интернет-торговле алкоголем нельзя.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

20 февраля / Комментарии
Законопроект о интернет-агрегаторах внесён в Госдуму

Законопроект о интернет-агрегаторах внесён в Госдуму

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, устанавливающего ответственность интернет-агрегаторов перед потребителями за ложную информацию о товарах или услугах.

далее →

13 февраля / Комментарии
Минфин в рамках эксперимента ужесточит правила международной интернет-торговли

Минфин в рамках эксперимента ужесточит правила международной интернет-торговли

Минфин предлагает ввести статус уполномоченного оператора на рынке трансграничной интернет-торговли. Для его получения компании должны соответствовать целому ряду требований, это следует из документа опубликованного на сайте проектов нормативных правовых актов

далее →

8 февраля / Комментарии
Представители рынка просят снять с рассмотрения законопроект об агрегаторах товаров

Представители рынка просят снять с рассмотрения законопроект об агрегаторах товаров

Рабочая группа «Связь и информационные технологии» Экспертного совета при правительстве обратилась к Роспотребнадзору с предложением снять с рассмотрения законопроект об агрегаторах товаров.

далее →

6 февраля / Комментарии
Депутаты предлагают уравнять цены при онлайн-продажах

Депутаты предлагают уравнять цены при онлайн-продажах

Экспертно-консультативный Совет фракции «Единая Россия» рассмотрит законопроект о запрете дискриминации ценообразования при осуществлении онлайн-продаж, заявил руководитель фракции Сергей Неверов.

далее →

30 января / Комментарии
ФАС ужесточит правила онлайн-торговли в защиту конкуренции

ФАС ужесточит правила онлайн-торговли в защиту конкуренции

Российская Федеральная антимонопольная служба может ужесточить правила онлайн-торговли в РФ. Соответствующие положения содержатся в разработанном ФАС законопроекте о регулировании конкуренции в условиях цифровизации.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!