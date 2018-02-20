Минфин предложил запустить интернет-продажи алкоголя 1 января 2019 года, следует из доработанной версии законопроекта. Ранее старт планировался на 2018 год.

Новая версия документа предлагает в первый год легализовать онлайн-торговлю вином и шампанским с защищённым географическим указанием и защищённым наименованием места происхождения, а также пивом, пивными напитками, сидром и медовухой. Продажу через интернет других вин и крепкого алкоголя Минфин предлагает начать с 2020 года.

Первыми возможность продавать алкоголь в интернете получат производители и оптовые компании. Розничные сети смогут запустить интернет-продажи алкоголя только с 2022 года, говорится в документе.

Изначально планировалось, что закон будет принят ещё в 2017 году и онлайн-продажи некоторого алкоголя начнутся уже в 2018 году. Однако законопроект несколько раз корректировался.

Против легализации продажи алкоголя через интернет выступает Минздрав, но на необходимости принятия закона настаивает Минпромторг. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью «Ведомостям» говорил, что онлайн-продажи алкоголя с «разумными ограничениями» подстегнут развитие интернет-торговли, поскольку наличие в заказе алкоголя существенно снизит затраты на доставку, ведь обычные продукты являются низкомаржинальным товаром.

В пресс-службе Минпромторга назвали перенос сроков в процессе доработки законопроекта нормальной практикой, но предупредили, что затягивать с принятием закона об интернет-торговле алкоголем нельзя.