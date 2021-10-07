Минфин сообщил дату запуска эксперимента по онлайн-продаже алкоголя

С 31 марта 2022 года до 31 декабря 2024 года Минфин России проведет эксперимент по розничной торговле алкоголем через интернет. Торговля алкоголем будет происходить через «Почту России». Об этом журналу «Компания» сообщили в министерстве финансов РФ. В эксперименте не будут участвовать маркетплейсы.

«При этом с 31 марта 2022 года до 31 декабря 2024-го планируется проведение эксперимента с АО „Почта России“ по осуществлению розничной продажи вина, крепленого вина, игристого вина, произведенного из винограда, выращенного на территории России, с использованием специализированного сайта АО „Почта России“», — сообщило ведомство.

«Почта России» станет владельцем агрегатора информации о товарах и через нее будут проходить продажи. На основе договоров со службой торговать спиртным смогут некоторые ретейлеры. Их список определит правительство.

Первыми регионами, участвующими в эксперименте, станут Москва, Московская область и Мордовия. Впоследствии список будет расширен. «Почта России» будет доставлять заказы по указанному адресу, но не ранее, чем чрез 24 часа. Покупателю придется предъявить паспорт, чтобы доказать свое совершеннолетие.

В Минфине сообщили, что эксперимент позволит оценить целесообразность отмены запрета на продажу спиртного онлайн.