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Право и налоги RSS

Минфин в рамках эксперимента ужесточит правила международной интернет-торговли

Минфин предлагает ввести статус уполномоченного оператора на рынке трансграничной интернет-торговли. Для его получения компании должны соответствовать целому ряду требований, это следует из документа опубликованного на сайте проектов нормативных правовых актов

Так, организация должна не менее двух лет находиться в реестре таможенных представителей, обладать опытом декларирования товаров для личного пользования и предоставить обеспечение в размере €1,5 млн. Также она должна иметь информационную систему, совместимую с ЕАИС таможенных органов, для передачи персональных данных клиентов и информации о посылках. Лишиться статуса уполномоченного оператора компания может в том случае, если таможенный орган установит факты недостоверного декларирования, в том числе ИНН и года рождения физических лиц, в адрес которых доставляются товары.

Новое регулирование и взаимодействие уполномоченных операторов международной электронной торговли и Федеральной таможенной службы (ФТС) протестируют с 15 мая до 31 декабря 2018 года. Эксперимент стартует только в отношении товаров, стоимость которых превышает лимит беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа, который составляет €1 тысячу, а с января 2019 года снизится до €500.

Участвовать в нем планирует и «Почта России», также претендующая на статус уполномоченного оператора. Предполагается, что для курьерских компаний эксперимент будет проходить по всей стране, а для «Почты России» — в месте международного почтового обмена в районе аэропорта Внуково.

В рамках тестирования покупатели международных торговых площадок, заказавшие доставку «Почтой России», будут указывать ИНН, а в случае его отсутствия — паспортные данные и год рождения. Требование указывать ИНН затронет покупателей сразу нескольких зарубежных интернет-площадок, которые примут участие в тестировании, предупреждает представитель «Почты России» Сергей Коляда.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский считает, что речь идет о революционных изменениях в сфере сбора данных и их администрирования. Он указал на то, что эксперимент позволяет убить двух зайцев — снять с ФТС львиную долю нагрузки при администрировании и повысить уровень дисциплины при декларировании товаров. В DHL Express со своей стороны предупредили о том, что в случаях установления фактов недостоверного декларирования товаров клиентами уполномоченного оператора среди юридических лиц власти могут приостановить его деятельность для физических лиц, а такие случаи могут возникать у каждого брокера.

Автор: Анна
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