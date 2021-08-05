+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Минимальный набор школьника в АШАН обойдется в 137 рублей

Ежегодно в преддверии учебного года АШАН проводит масштабную акцию «Снова в школу» в магазинах сети по всей России. В этом году акция продлится до 8 сентября. В ассортименте представлены ранцы, тетради, учебники, школьные дневники, записные книжки, ручки, пеналы и другие необходимые школьные принадлежности. Минимальный необходимый набор школьника обойдется всего в 137 рублей:

  • Пенал — 10,99 рублей;
  • Дневник школьный — 29,99 рублей;
  • Альбом для рисования — 9,99 рублей;
  • Бумага цветная, 8 листов — 7,99 рублей;
  • Фломастеры, 6 цветов — 38 рублей;
  • Карандаши цветные, 6 цветов — 25,99 рублей;
  • Тетрадь, 12 листов — 2,95 рубля;
  • Ручка синяя — 2,99 рубля;
  • Линейка — 5,99 рублей;
  • Карандаш простой — 3 рубля.

В 2021 году ассортимент акции пополнился интересными и полезными новинками. Главная новинка и тренд — экологичные канцелярские товары, изготовленные полностью из переработанных материалов. Например, тетради, записные книжки, органайзеры, папки из переработанной бумаги, фломастеры и механические карандаши из вторичного пластика.

В магазинах компании также растёт спрос на капсульные коллекции в едином стиле. Под маркой АШАН «Красная птица» представлены фруктовые коллекции, в которые входят тетради, блокноты, линейки, пеналы, стикеры, закладки, ручки, скрепки, брелоки. При покупке данных товаров с картой лояльности «Мой АШАН» клиент получает гарантированный кешбэк 5%. Всего под маркой АШАН «Красная птица» представлено более 150 канцтоваров.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

4 августа / Комментарии
М.Видео начала предлагать покупателям цены на основе искусственного интеллекта

М.Видео начала предлагать покупателям цены на основе искусственного интеллекта

Компания М.Видео запустила персонализированные ценовые предложения на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ) для пользователей мобильной платформы. Сервис предлагает авторизованным клиентам гарантированную скидку с учётом истории прошлых покупок и доступных бонусов. 

далее →

3 августа / Комментарии
«Лента» завершила сделку по приобретению супермаркетов «Билла Россия»

«Лента» завершила сделку по приобретению супермаркетов «Билла Россия»

Розничная сеть «Лента» объявляет, что ее косвенная дочерняя компания ООО «Лента» завершила сделку по покупке сети супермаркетов «Билла Россия».

далее →

2 августа / Комментарии
«Детский мир» сообщает об усилении команды топ-менеджмента

«Детский мир» сообщает об усилении команды топ-менеджмента

Компания «Детский мир» объявляет об изменении в составе топ-менеджмента. В связи с ускоренными темпами реализации новой амбициозной стратегии Компании, развертывания бизнес-вертикалей и цифровой трансформации было принято решение усилить команду топ-менеджмента экспертами с релевантным опытом цифровизации ритейла и внедрения передовых решений.

далее →

2 августа / Комментарии
Сеть «585*ЗОЛОТОЙ» запускает новый формат магазинов

Сеть «585*ЗОЛОТОЙ» запускает новый формат магазинов

Ювелирный ритейлер «585*ЗОЛОТОЙ» начинает развивать новый формат магазинов «585 Time Optics». Это острова в торговых центрах с ассортиментом, состоящим только из двух товарных групп – часы и солнцезащитные очки.

далее →

2 августа / Комментарии
Бизнес под открытым небом: спрос и цены на готовые предприятия и оборудование

Бизнес под открытым небом: спрос и цены на готовые предприятия и оборудование

Лето – ежегодная пора для прогулок на природе, а для кого-то еще и неплохое время, чтобы подзаработать. Ведь когда, как не летом, парки заполнены отдыхающими, желающими перекусить чем-нибудь сладеньким или охладиться мороженым? Эксперты Авито выяснили, какие готовые предприятия и оборудование привлекли внимание россиян в этом году.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!