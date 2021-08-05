Минимальный набор школьника в АШАН обойдется в 137 рублей

Ежегодно в преддверии учебного года АШАН проводит масштабную акцию «Снова в школу» в магазинах сети по всей России. В этом году акция продлится до 8 сентября. В ассортименте представлены ранцы, тетради, учебники, школьные дневники, записные книжки, ручки, пеналы и другие необходимые школьные принадлежности. Минимальный необходимый набор школьника обойдется всего в 137 рублей:

Пенал — 10,99 рублей;

Дневник школьный — 29,99 рублей;

Альбом для рисования — 9,99 рублей;

Бумага цветная, 8 листов — 7,99 рублей;

Фломастеры, 6 цветов — 38 рублей;

Карандаши цветные, 6 цветов — 25,99 рублей;

Тетрадь, 12 листов — 2,95 рубля;

Ручка синяя — 2,99 рубля;

Линейка — 5,99 рублей;

Карандаш простой — 3 рубля.

В 2021 году ассортимент акции пополнился интересными и полезными новинками. Главная новинка и тренд — экологичные канцелярские товары, изготовленные полностью из переработанных материалов. Например, тетради, записные книжки, органайзеры, папки из переработанной бумаги, фломастеры и механические карандаши из вторичного пластика.

В магазинах компании также растёт спрос на капсульные коллекции в едином стиле. Под маркой АШАН «Красная птица» представлены фруктовые коллекции, в которые входят тетради, блокноты, линейки, пеналы, стикеры, закладки, ручки, скрепки, брелоки. При покупке данных товаров с картой лояльности «Мой АШАН» клиент получает гарантированный кешбэк 5%. Всего под маркой АШАН «Красная птица» представлено более 150 канцтоваров.