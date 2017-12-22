Минкомсвязь приравняла сайты с комментариями к ОРИ

К организаторам распространения информации (ОРИ), которым нужно сотрудничать с ФСБ и регистрироваться в специальном реестре, должны приравниваться все сайты, на которых можно оставлять комментарии. Об этом пишет Roem со ссылкой на полученное от ведомства письмо.

Реестр организаторов распространения информации (ОРИ) появился в 2014 году, сейчас в него входит менее 100 проектов. Из-за нечёткого определения ОРИ в эту категорию попадает практически любой сайт или сервис, предоставляющий пользователям возможность общаться друг с другом.

Сервисы, которые попадают под описание ОРИ, должны самостоятельно или по требованию Роскомнадзора записываться в реестр — иначе им грозит блокировка. Они должны держать данные пользователей-россиян в местных дата-центрах, хранить данные о действиях пользователей в течение полугода и передавать ФСБ ключи для расшифровки сообщений.

ОРИ также попадают под действие ещё не вступивших в силу норм «закона Яровой», которые потребуют сохранять и при необходимости передавать спецслужбам всю переписку, включая видео, аудио и изображения пользователей, на срок до полугода.