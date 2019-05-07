Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика

Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что ведомство готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Кобылкина, Минприроды выступает за уменьшение ущерба природе из-за загрязнения. Но глава ведомства уточнил, что запрет на одноразовую пластиковую посуду введут не сразу.

"Минприроды России — за сокращение загрязнения окружающей среды вместе с разными странами. Поддерживаем мировую тенденцию за сокращение использование пластика. И, уверен, к этому идем. Многие крупные торговые сети нас уже поддерживают. И мы готовимся к ограничению, нужно время, чтобы осознать и принять", — сказал Кобылкин.

27 марта депутаты Европарламента приняли законопроект, запрещающий с 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды на территории Евросоюза. По данным Еврокомиссии, более 80% мусора в морях – это пластик, а больше половины из этого объема — одноразовые изделия.