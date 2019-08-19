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Минприроды предложило перерабатывать 100% товаров и упаковки

Правительство вновь обсуждает идею ввести полную утилизацию товаров и упаковки. Так, Минприроды России предложило повысить нормативы для производителей по утилизации товаров и упаковки до 100%. Вице-премьер РФ Алексей Гордеев поручил Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития рассмотреть эти идеи, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на текст письма.

Сейчас тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары нужно утилизировать на 5−35% от реализации или платить экосбор. За прошлый год таким образом удалось собрать 2,2 млрд рублей. За счет повышения нормативов Минприроды рассчитывает увеличить поступления в бюджет от экосбора до 136 млрд рублей в год. Кроме того, увеличение нормативов позволит загрузить перерабатывающие мощности и соответствует европейскому опыту, где плата рассчитывается исходя из необходимости полной утилизации.

Больше всего средств авторы инициативы планируют получить за счет экосбора с производителей электроники (47 млрд рублей), бумажных изделий и картона (22 млрд рублей), резины и шин (17,9 млрд рублей), стекла (14,4 млрд рублей), меньше всего — с производителей древесных изделий (0,9 млрд рублей).

Идея повысить нормативы уже возникала несколько лет назад у Минпромторга, но тогда именно Минприроды выступило против. Минпромторг предлагал с 2018 года ввести полную утилизацию бытовых неэлектрических приборов, осветительного оборудования, а еще через год — бумаги, картона и изделий из них, а также шин и пластмассовых изделий, в 2021 году — для компьютерной техники, электронной бытовой техники, аккумуляторов, холодильного и вентиляционного промышленного оборудования.

Повышение нормативов может вызвать рост цен на продукцию на 1−2%, предупреждает гендиректор НАО «Евроэксперт» Екатерина Синогейкина. Кроме того, мера может привести к скачку инфляции и «отбросить многие предприятия за грань окупаемости». Участники рынка в свою очередь считают, что резко поднять утилизацию до 100% невозможно, причем решение окажет давление в первую очередь на тех, кто уже и так выполняет нормативы.

Автор: Анна
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