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Минприроды России призывает АКОРТ и АКИТ не пугать россиян пустыми полками

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) (среди магазинов — «Магнит», X5 Group, «Лента») и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) (в нее входят Wildberries, «Утконос» и Ozon) заявили, что подготовленный Минприроды законопроект об ответственности производителей за будущую утилизацию товаров и упаковки может привести к пустым полкам и сокращению ассортимента в магазинах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию письма, направленного ассоциациями главе Минприроды Александру Козлову.

Ритейлеров беспокоит положение о запрете на продажу товаров, не включенных в специальный реестр в рамках системы учета отходов. Принятие законопроекта может заблокировать легальные каналы сбыта большого числа товаров, и многие позиции перейдут в серую зону — на рынки, развалы и ярмарки, считают представители АКОРТ и АКИТ.

Ассоциация торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) также поддержала позицию АКОРТ и АКИТ, сказал РБК ее директор по связям с общественностью Антон Гуськов.

Организации направили письма с замечаниями к положению законопроекта в Минпромторг, Минэкономразвития и Минсельхоз, добавляет издание.

Поправки Минприроды «Об отходах производства и потребления» и «Об основах госрегулирования торговой деятельности в Российской Федерации» предполагают создание реестра в Единой государственной информационной системе учета отходов от использования товаров (ЕГИС УОИТ). Товары, не внесенные в систему, будут запрещены к продаже. Сведения помогут ведомству контролировать уплату экосбора для последующей утилизации продукции.

Сейчас нет возможности выявить всех участников реформы, которые будут утилизировать товары и упаковки, говорит Денис Буцаев, гендиректор «Российского экологического оператора». Он также отметил, что внесение информации в систему учета отходов не приведет к дополнительным затратам для производителей и импортеров.

В РАТЭК такое требование называют «прямым запретом на свободу экономической деятельности».

Чуть позже Минприроды опровергло сообщение АКОРТ и АКИТ об угрозе риска «пустых полок» в магазинах из-за реализации законопроекта об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки, говорится на сайте ведомства.

«Минприроды России призывает не пугать россиян пустыми полками. Заявления о якобы рисках похожи на манипуляции, связанные с внедрением реального контроля за соблюдением действующего законодательства», — говорится в заявлении министерства.

Автор: Анна
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