Минпромторг хочет поддержать российские маркетплейсы

Минпромторг разработал проект постановления правительства, в котором предлагает субсидировать затраты маркетплейсов на логистику и хранение товаров. Таким образом ведомство собирается поддержать экспорт продукции российских поставщиков, сообщает «Коммерсант».

Как следует из документа, на эти цели в 2021−2023 годах предлагают выделить 1,5 млрд руб., по по 500 млн руб. ежегодно. В списке на господдержку Wildberries, Ozon, «Беру» (вошел в состав «Яндекс.Маркета») и другие. Субсидии не смогут получить маркетплейсы, управляемые иностранным юрлицом, либо имеющие иностранных владельцев в уставном капитале. Такими являются Ozon, «Яндекс.Маркет» и «AliExpress Россия».

Как отмечает издание, российские маркетплейсы почти не торгуют отечественными товарами за рубеж. Год назад их продажу на внешних рынках запустил AliExpress, а Wildberries предлагает отечественный ассортимент в странах присутствия, преимущественно СНГ.