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Право и налоги RSS

Минпромторг предложил ввести маркировку и сбор на электронику

Правительство России может обязать производителей и импортёров электроники маркировать электронно-компонентную базу (ЭКБ) и комплектующие. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

До конца года предполагается определить номенклатуру ЭКБ, которую нужно маркировать, кроме того, планируется протестировать работу информсистемы контроля оборота радиоэлектронной продукции.

Предполагается, что система отслеживания позволит повысить собираемость налогов, а также снизить риски коррупции и контрафакта. Однако распространение требований на всю номенклатуру устройств может привести к производственным проблемам, считают эксперты.

Эксперимент по маркировке запланировали на 2022 год, а итоги подведут в первом квартале 2023 года. Подчёркивается, что маркировка нужна для введения в 2023 году утилизационного сбора.

По мнению экспертов и участников рынка, опрошенных газетой, маркировать необходимо конечные продукты, а не ЭКБ. Если же ставить маркировку на электронные компоненты, это может поднять цену устройств.

В конце прошлого года был принят закон об обязательной предустановке российского ПО на некоторые виды технически сложных устройств.

Согласно документу, требования об обязательной предустановке российского ПО будут распространяться на следующие виды технически сложных товаров: смартфоны и планшетные компьютеры; стационарные и портативные компьютеры; телевизоры с цифровым блоком управления, имеющие возможность установки программ из магазинов приложений (Smart-TV).

Автор: Анна
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