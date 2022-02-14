Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку для игрушек и товаров для творчества. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на обращение министерства в Ассоциацию предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) с таким предложением. Эксперимент по маркировке может начаться уже с 1 июня 2022 года, уточнили газете два участника рынка. На рынке заявляют о возможном росте цен до 1,5 раза из-за маркировки и потере дистрибьюторов, не работающих с электронной системой документооборота.

Как следует из письма Минпромторга в АИДТ, обязательную маркировку предлагается ввести на некоторые виды игрушек и товаров для творчества. В частности, на краски, пластилин, смеси для лепки, куклы и фигурки людей и животных, конструкторы, модели для сборки, головоломки и другие настольные игры, самокаты, игрушечные гоночные автомобили и оружие, электронные игры с экранами. В АИДТ подтвердили получение письма, а в Минпромторге — обсуждение вопроса о введении маркировки.

По словам представителя Минпромторга, сейчас перечень конкретных позиций детских товаров прорабатывается с государственными органами и бизнесом. После этого министерство подготовит проект постановления правительства о проведении эксперимента на добровольной основе. По словам двух собеседников на рынке, эксперимент обычно проводится перед обязательным внедрением системы. Маркировка «Честный знак» внедряется в России уже несколько лет для борьбы с нелегальным оборотом товаров.

Оператором системы выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, владельцы — USM Holdings Алишера Усманова и его партнеров, госкорпорация «Ростех» и управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий. Оборот российского рынка игрушек в 2020 году, по данным Росстата, составил 179 млрд рублей, по оценке компании BrandMonitor, около 30 млрд рублей пришлось на контрафакт. Из данных Федеральной таможенной службы следует, что импорт в Россию игрушек составил $1,3 млрд в 2020 году и $1,5 млрд в 2021 году.