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Минпромторг против пошлин с каждой покупки в зарубежном интернет-магазине

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Пошлина с каждой покупки в зарубежном интернет-магазине уменьшит ассортимент для потребителя и при этом не будет стимулировать производство отечественной продукции. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе Минпромторга, комментируя предложение ФТС о взимании пошлины с любой покупки, сделанной в зарубежном интернет-магазине. 

«Между уплатой иностранным интернет-магазином НДС и взиманием тех же самых сборов с граждан при доставке есть существенная разница. Сборы с граждан за каждое почтовое отправление — это новый прямой налог на потребителя. Это уменьшит ассортимент для потребителя, но никак не стимулирует производство отечественной продукции», — пояснили в министерстве.

Министерство предложило отталкиваться от уже принятого решения — о поэтапном снижении порога беспошлинного ввоза (до €500 и затем до €200). Снижение порога пошлины до нуля делает невыгодным процесс администрирования этого налога, так как администрирование пошлин и НДС стоит государству от €10 за посылку.

«Прежде чем говорить о решениях [относительно повышения пошлин], должна быть проведена качественная финансово-экономическая экспертиза, глубокие расчеты», — подытожили в министерстве.

По расчетам Минпромторга, Канада, например, «тратит $160 млн, чтобы собрать $40 млн таможенных сборов с товаров, которые стоят от $20 до $80». Перед тем как принять какое-либо решение, необходимо провести качественную финансово-экономическую экспертизу, добавили в ведомстве.

«Яндекс.Маркет» в целом поддерживает снижение лимита, но считает 20%-ный налог для посылок из-за рубежа очень высоким, сообщил представитель компании. «Продавцы будут вынуждены отразить данные изменения в цене товара. Нагрузка ляжет на плечи покупателей, которые используют этот канал покупок в попытке сэкономить, а значит, наиболее чувствительны к колебаниям цен», – сказал представитель «Яндекс.Маркета».

Напомним, Федеральная таможенная служба России считает, что все товары из зарубежных интернет-магазинов для личного пользования должны продаваться как коммерческие товары, таможенный платеж должен быть снижен с 30 до 20% и введена комбинированная ставка, например не менее €1 за 1 кг, а также сбор в 20% на коммерческие товары дешевле €200.

Компании и сервисы: Яндекс.Маркет
Автор: Анна
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