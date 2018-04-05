Минпромторг составил список товаров для обязательной маркировки

Российский Минпромторг составил список товаров, подпадающих под обязательную маркировку. Содержащее список письмо министерство направило в правительство в конце марта, пишут «Ведомости».

В списке находятся самые разнообразные товары: духи, шины, блузки и пальто, детское питание, рис, макароны, чай, кофе, консервы, продукты из мяса и рыбы, пиво, соки и минеральная вода, бытовая химия, постельное белье, молочная продукция. Отправленный в правительство вариант не окончательный и может дорабатываться.

Сейчас в России маркируются меховые изделия и действует пилотный проект маркировки лекарств с помощью меток DataMatrix; полностью он должен заработать с к началу 2019 года.

С июня этого года начнется эксперимент по маркировке драгоценных металлов и камней. С января готовится пилотный проект по маркировке сигарет, правда, на этой неделе Минздрав опубликовал поправки, откладывающие его на год. Единая система маркировки товаров должна заработать с 2024 года. Чиновники не раз говорили, что планируют расширить перечень маркированных товаров.

Представители производителей ожидают повышения цен из-за расходов на установку оборудования. Ассоциация производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены оценивает расходы на введение маркировки в миллионы рублей. AB InBev Efes посчитала, что на пивном заводе установка оборудования обойдется в 1 млн долларов для одной линии.

Представитель фармацевтической компании оценил затраты в 500 млн евро, но, по его мнению, для лекарств маркировка необходима, в отличие от продуктового рынка. Представитель Национальной мясной ассоциации отмечает, что с 1 июля в отношении животноводческой продукции вводится обязательная прослеживаемость на основе ЭВС в системе «Меркурий». Таким образом, маркировка и «Меркурий» будут дублировать друг друга.