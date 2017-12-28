Минпромторг создаст единый каталог потребительских товаров

Минпромторг РФ планирует создать единый каталог потребительских товаров для развития системы онлайн-касс. Об этом в интервью «Известиям» сообщил глава министерства Денис Мантуров.

«Для того чтобы потенциал онлайн-касс был раскрыт в полной мере, мы начинаем думать над созданием единого каталога потребительских товаров в России. Он будет полностью, так сказать бесшовно, интегрирован с принятой во всем мире маркировкой штрихкодами системы GS1», — сказал министр.

По словам Мантурова, сейчас производитель при поставке товара в торговую сеть должен вручную заполнять анкеты с огромным числом данных для каждой сети. «Цифровой каталог позволит уйти от этой крайне трудоемкой и весьма дорогостоящей процедуры. Ритейлеры и производители утверждают, что это серьезно сократит их издержки», — подчеркнул глава Минпромторга.

Он пояснил, что каталог, к работе над которым будут подключены Минфин, ФНС и бизнес-ассоциации, будет интегрирован с маркировкой отдельных товаров для учета их оборота. По его мнению, это поможет бороться с нелегальным рынком.

«Онлайн-кассы дадут нам, помимо легализации рынка в целом, возможность точно понимать, что и по каким ценам продается, каковы тренды и потребительские предпочтения. Это позволит государству точечно решать возникающие проблемы и стимулировать производство тех товаров, которые становятся более востребованными. Сейчас это происходит в значительно мере интуитивно», — пояснил Мантуров.

Он добавил, что данные о продажах посредством онлайн-касс поступают и сейчас, но эта информация носит бессистемный характер. «В частности, это происходит потому, что один и тот же товар одного и того же производителя может обозначаться по-разному в разных торговых сетях и магазинах», — пояснил министр.

Поэтому, резюмировал он, нужно добиться того, чтобы была возможность полноценно анализировать и использовать эти данные.