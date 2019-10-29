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Минпромторг запустит эксперимент по сбору потребительской тары и упаковки в магазинах

Минпромторг до конца года определит виды упаковки и тары, которые население сможет сдавать в переработку в магазинах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу министерства.

До конца 2019 года Минпромторг планирует определить виды потребительской тары, пригодной к массовому сбору для переработки и повторного использования, рассказали в министерстве. Затем, после внесения необходимых изменений в законодательство, министерство планирует провести эксперимент по сбору потребительской тары и упаковки в магазинах. Запустить его Минпромторг рассчитывает не раньше начала 2020 года, а после его окончания определит дальнейшую судьбу инициативы.

О поручении премьера Дмитрия Медведева проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и пластиковой тары сообщалось в мае. Предлагался следующий механизм: за каждую пустую бутылку ритейлеры должны платить гражданам по 5–7 руб. В Минпромторге тогда указали, что предложение противоречит СанПиНам, а глава ФАС Игорь Артемьев посчитал «идею странной» и не поддержал.

Сейчас законодательство не позволяет принимать вторсырье в торговых объектах. Например, действующие СанПиНы не разрешают устанавливать пункт приема вторсырья от населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания.

Автор: Анна
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