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Минтруд решил отказаться от расчёта потребительской корзины

Потребительская корзина, которая считается одним из главных социально-экономических показателей России, исчезнет как явление уже в 2021 году, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства. Минтруд решил отказаться от расчёта потребительской корзины из-за её вскрывшейся бесполезности.

Потребительская корзина представляет собой минимально необходимый набор продуктов, непродовольственных товаров и услуг с учётом обязательных платежей и сборов.

Стоимость потребительской корзины рассчитывается в России с 1997 года и разнится в зависимости от социально-демографической группы (мужчины, женщины, дети и пенсионеры). На её основе ежеквартально вычисляется величина прожиточного минимума — суммы, необходимой россиянину каждый месяц для базового удовлетворения насущных потребностей. Россияне, доход которых не может обеспечить потребительскую корзину, считаются бедными.

Теперь Минтруд решил перейти к новой методике расчёта прожиточного минимума, не включающей такую переменную, как потребительская корзина. Состав российской потребительской корзины и без того не соответствовал нормам Всемирной организации здравоохранения о здоровом питании, поэтому в 2021 году её состав планировали пересмотреть.

Из-за новой схемы расчёта прожиточного минимума необходимость учитывать стоимость потребительской корзины отпала, пояснил Минтруд. Теперь прожиточный минимум будут определять исходя из медианного среднедушевого дохода россиян за предыдущий год. Он будет составлять 44,2% от этого показателя. В свою очередь, МРОТ будет высчитываться из соотношения 42% от медианной зарплаты за предыдущий год.

Согласно новой методике, в 2021 году прожиточный минимум составит 11 653 рубля, а МРОТ — 12 792 рубля.

Способ расчёта решили изменить из-за того, что прожиточный минимум в большинстве регионов не соответствует федеральной методике. Кроме того, власти констатировали, что гарантированный государством минимум всё меньше привязан к росту зарплат в стране.

Установленные соотношения будут пересматриваться не реже раза в пять лет, подчеркнули в Минтруде. Реформа системы вычисления МРОТ и прожиточного минимума недёшево обойдётся властям: внедрение новой методики оценивается в 128,5 млрд рублей в 2021 году, тогда как в 2025 году — уже в 439 млрд рублей.

Автор: Анна
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