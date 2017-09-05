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Право и налоги RSS

Минздрав против интернет-торговли любым алкоголем

Минздрав РФ выступает против легализации интернет-торговли алкогольными напитками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве отметили, что продажа спиртного влечёт за собой нарушение ряда установленных запретов. Например, алкоголь может быть продан несовершеннолетним или в ночное время. Кроме того, такая продажа сопровождается рекламной визуализацией товара, что неизбежно приведёт к увеличению потребления алкоголя.

«Таким образом, разрешение интернет-торговли алкогольной продукцией противоречит уже внесенным изменениям в действующее законодательство и несет серьезный риск увеличения потребления алкоголя, что ставит под угрозу дальнейшее сокращение заболеваемости и смертности населения», — отметили в министерстве.

Напомним, Минпромторг согласовал проект Министерства труда об интернет-реализации алкогольных напитков. В рамках него предлагается разрешить продажу вина с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения. Остальные виды спиртного также появятся в онлайне в будущем.

Автор: Анна
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