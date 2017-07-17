Минздрав рассматривает запрет продажи алкогольных напитков по выходным

«Стратегия формирования здорового образа жизни населения» может пополниться запретом на продажу алкоголя в выходные дни. Поправки, которые рассмотрели «Известия», обсуждаются в Министерстве здравоохранения РФ.

В пресс-центре Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины (ГНИЦПМ) отметили, что считают меру ограничения продажи алкоголя в выходные дни эффективной, однако вопрос её реализации остаётся в ведении Минздрава и других ведомств.

Сейчас в России алкоголь запрещено продавать с 23:00 вечера до 8:00 утра. О том, когда именно новый запрет может вступить в силу, информации нет.