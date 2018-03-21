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«Мир» слишком дорого обходится ритейлерам

Торговые ассоциации обратились к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с жалобой на тарифы обслуживания карт «Мир». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Письмо подписали главы Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и других объединений. По словам участников рынка, расходы компаний на транзанкции по картам «Мир» достигают 3% от стоимости товаров.

При этом чистая прибыль ритейлеров составляет в среднем 2-3% от выручки, поэтому ставки НСПК (оператора платёжной системы «Мир») негативно влияют на экономическое положение компаний, говорится в письме.

По словам ритейлеров, чем меньше организация, тем сложнее для неё работать с картами «Мир». Представители ассоциаций считают, что если обязанность по приему банковских карт «Мир» установлена законом, то и тарифы должны определяться государством.

«На сегодняшний день при наличных операциях процентная ставка по инкассации составляет порядка 0,5% от объема денежных средств, в то время как тариф эквайринга — 1,8% по картам Visa или Mastercard, что ставит безналичные операции в неконкурентные условия. НСПК установила ставку межбанковского обмена, варьирующуюся в районе 2%, хотя на старте заявлялось о цифре менее 0,3%», — рассказал президент АКИТ Алексей Федоров.

По его словам, это может отразиться на участниках рынка с небольшой выручкой и на рядовых потребителях. «Маржинальность на рынке сейчас составляет порядка 2-3%, и ситуация при существующей ставке эквайринга и обязательном приеме карт „Мир“ может стать патовой. Таким образом, только снижение ставки до 0,2%-0,6%, включая кредитные карты, повлечет за собой массовый переход на безналичные расчеты и внедрение национальной платежной системы», — пояснил Федоров.

По данным НСПК, к началу 2018 года было выпущено около 31 млн карт «Мир». Представители платежной системы заявили, что предложения ассоциаций учитывают интересы только самих ритейлеров, а тарифы «Мира» установлены с учётом интересов всех сторон. Тарифы системы утверждены советом участников и пользователей НСПК (включает представителей ЦБ, профильных министерств, законодателей, банковского сообщества и пр.), являются сбалансированными и учитывают интересы эмитентов карт, организаций, осуществляющих их эквайринг, и торгово-сервисных предприятий.

Автор: Анна
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