«Мир», Visa и MasterCard согласились снизить тарифы на эквайринг

Центральный банк РФ совместно с платежными системами Visa, MasterCard и Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») разработал предложения по снижению банковских тарифов, взимаемых с магазинов при оплате картами, сообщает РБК.

Среди них установление предельной суммы комиссии при покупке автомобиля, а также фиксированные тарифы для аптек и при оказании услуг в сфере здравоохранения и образования. Новые тарифы должны вступить в силу с 1 октября 2019 года, следует из протокола по итогам совещания у первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой от 15 марта.

Платежные системы «Мир» и Visa согласны установить тариф за оплаты картами для автомобилей и недвижимости на уровне 0,8% от суммы чека, но не больше 10 тыс. руб. с одной покупки. Это означает, что при цене машины или квартиры выше 1,25 млн руб. комиссия при безналичной оплате будет меньше 0,8%.

Mastercard планирует установить для автомобилей ту же предельную сумму, но по более дешевым машинам хочет взимать комиссию в 1,2%. Следовательно, при оплате картами платежной системы комиссия достигнет максимума уже при цене 833 тыс. руб. за автомобиль.

Для аптек самые низкие тарифы запланировала Visa — на уровне 1,2%, система «Мир» и Mastercard — в размере 1,3%. При оплате образовательных услуг «Мир» снижает тарифы до 0,3%, Visa — до 1%, Mastercard — до 0,8%. При оплате услуг лицензированных учреждений в сфере здравоохранения тарифы Visa и Mastercard предлагают тарифы на уровне 1%, «Мир» — в размере 0,3%.

Речь идет только о части торговой уступки (сумме, которую торговля платит за услугу) — межбанковской комиссии (интерчейндж). К ней добавляется комиссия за услуги платежных систем (средняя по рынку 0,3%) и заработок банка-эквайера (меняется от минус 0,3% до плюс 0,9%).

По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова, на совещание в ЦБ не позвали ретейл и ключевые ассоциации. Соколов считает, что новые тарифы никак не повлияют на непродуктовую розницу, которая занимает половину рынка. «Категории, которые были выделены для снижения комиссии, — это только те категории товаров, где можно снизиться без ущерба для платежных систем», — говорит президент АКИТ.

Средний размер эквайринга сейчас варьируется от 2 до 2,4%. В некоторых случаях уступка может составлять от 0,5 до 3,5%, сообщает ФАС со ссылкой на исследование, которое в 2017 году проводила Московская школа управления «Сколково».