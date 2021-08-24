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«Мир» вышла на первое место по объемам транзакций на Wildberries

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Мир
Мир
Платежи и финансовые сервисы

Платежная система «Мир» заняла первое место по объемам транзакций на Wildberries, за пять дней (15–20 августа) обогнав по показателям иностранных конкурентов. Об этом говорится в сообщении интернет-магазина. Объем операций через SberPay вырос в пять раз.

Еще 15 августа лидирующие позиции в рейтинге предпочтений россиян занимали зарубежные игроки, однако после заявления Wildberries о введении комиссий при оплате через зарубежные платежные системы пользователи стали чаще выбирать российские платежные системы, рассказывают в компании. Иностранные конкуренты теперь занимают второе и третье место. Количество заказов на Wildberries с 16 по 22 августа выросло на 171% год к году.

«Мы полагаем, что, перейдя на новые платежные системы в Wildberries и сформировав новую потребительскую привычку, россияне и в других магазинах будут выбирать наиболее выгодные им платежные системы — причем не только в онлайне, но и рознице. Так как все скрытые комиссии закладываются в цену товара, то покупатель имеет право знать о них и сам решать, хочет он их оплачивать или нет», — заявляют в пресс-службе интернет-магазина.

Ранее Visa начала расследовать комиссии Wildberries после установления компанией 2% доплаты на покупки через иностранные платежные системы. В маркетплейсе заявили, что западные системы устанавливают более высокие тарифы за обработку платежей, чем российские. В Роскомнадзоре не нашли нарушений со стороны онлайн-площадки.

Компании и сервисы: Мир
Автор: Анна
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