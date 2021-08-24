«Мир» вышла на первое место по объемам транзакций на Wildberries
Платежная система «Мир» заняла первое место по объемам транзакций на Wildberries, за пять дней (15–20 августа) обогнав по показателям иностранных конкурентов. Об этом говорится в сообщении интернет-магазина. Объем операций через SberPay вырос в пять раз.
Еще 15 августа лидирующие позиции в рейтинге предпочтений россиян занимали зарубежные игроки, однако после заявления Wildberries о введении комиссий при оплате через зарубежные платежные системы пользователи стали чаще выбирать российские платежные системы, рассказывают в компании. Иностранные конкуренты теперь занимают второе и третье место. Количество заказов на Wildberries с 16 по 22 августа выросло на 171% год к году.
«Мы полагаем, что, перейдя на новые платежные системы в Wildberries и сформировав новую потребительскую привычку, россияне и в других магазинах будут выбирать наиболее выгодные им платежные системы — причем не только в онлайне, но и рознице. Так как все скрытые комиссии закладываются в цену товара, то покупатель имеет право знать о них и сам решать, хочет он их оплачивать или нет», — заявляют в пресс-службе интернет-магазина.
Ранее Visa начала расследовать комиссии Wildberries после установления компанией 2% доплаты на покупки через иностранные платежные системы. В маркетплейсе заявили, что западные системы устанавливают более высокие тарифы за обработку платежей, чем российские. В Роскомнадзоре не нашли нарушений со стороны онлайн-площадки.