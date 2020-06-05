«Мираторг» планирует экспортировать овощи

Крупнейший производитель свинины в России холдинг «Мираторг» активизирует развитие своего овощного дивизиона. Холдинг, который выращивает в том числе картофель и капусту, может начать экспорт этой продукции, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников отраслевого рынка.

Согласно публикации на портале HeadHunter, холдинг ищет менеджера по экспортным продажам в направление «Овощи», в задачи которого будет входить поиск производителей, импортеров и дистрибуторов на иностранных рынках.

Холдинг уже занимается растениеводством, выпускает корма для домашних животных, замороженные овощи, а также развивает сеть супермаркетов. В 2018 году он инвестировал 6,4 млрд руб. в производство овощей в Тульской области мощностью 100 тыс. тонн в год. Проект предусматривал выращивание картофеля, капусты, моркови, лука и чеснока на площади более 3 тыс. га, а также строительство завода с мощностями для хранения, переработки и фасовки продукции. Еще одно производство овощей и картофеля мощностью 300 тыс. тонн в год компания намерена развернуть в Ставропольском крае, где приобрела около 7 тыс. га земли у у фонда AVG Capital Partners.

На фоне падения потребительского спроса в России из-за кризиса и пандемии COVID-19 экспорт овощей планируют наладить и владельцы тепличных комплексов. Так, ГК «Рост» собирается летом начать поставки томатов черри и ведет переговоры с дистрибуторами в ОАЭ, а также с покупателями в ЕС. Переговоры об экспорте продукции в европейские страны и страны Персидского залива также ведет ТД «Мое лето».

Экспорт овощей — перспективное направление, считает директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. Однако производство должно быть расположено близко к границе, так как перевозить овощи на дальние расстояния невыгодно из-за их невысокой цены и небольшого срока хранения, а в России пока недостаток мощностей для хранения, предупреждает эксперт. Он не исключает, что «Мираторг» начнет экспорт замороженной продукции, которая таким образом может дольше храниться без потери качества.