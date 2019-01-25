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«Мираторг» закрыл свой онлайн-магазин признав его неэффективным

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Мираторг
Мираторг
Продукты питания

Производитель мяса «Мираторг» закрыл свой онлайн-магазин признав его неэффективным. Интернет-магазин проработал меньше года.

Сайт интернет-магазина доступен, но приём заказов остановлен. «Сообщаем вам, что интернет-магазин „Мираторг“, к сожалению, останавливает свою работу», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

В пресс-службе «Мираторга» агентству рассказали, что онлайн-магазин был пилотным проектом. Его решили закрыть, поскольку «он не доказал своей эффективности», и теперь компания сфокусируется на продаже мяса в офлайн-магазинах.

«Мираторг» запустил интернет-магазин в феврале 2018 года для покупателей из Москвы и Московской области. Доставка стоила от 299 до 500 руб., при заказе от 3 тыс. руб. она была бесплатной.

В настоящее время, согласно сайту «Мираторга», его торговая сеть охватывает 5 регионов. Она включает 45 супермаркетов, 2 гипермаркета, 14 мясных лавок и 11 бургерных. Собственную сеть «Мираторг» начал создавать в 2010 году.

Компании и сервисы: Мираторг
Автор: Анна
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