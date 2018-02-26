Крупнейший в России производитель мяса «Мираторг» запустил интернет-магазин. Об этом сообщается на официальной странице компании в фейсбуке.

В ассортименте интернет-магазина — мясо, колбасы, полуфабрикаты, бургеры, чай, замороженные овощи и так далее. Собственный интернет-магазин даст покупателю доступ к полному ассортименту компании. Кроме того, у покупателя появится возможность попробовать новинки раньше других.

Минимальная сумма заказа — 1000 рублей. Стоимость доставки составит 350 рублей. Пока онлайн-заказы принимаются только в Москве, доставка осуществляется в пределах МКАД. По результатам пилотного проекта будет принято решение относительно расширения географии поставок интернет-магазина в другие города.

«Мираторг» развивает собственную сеть одноимённых магазинов с 2010 года. Сейчас она насчитывает больше 60 торговых точек в Московской, Воронежской, Калининградской, Белгородской и Брянской областях, говорится на сайте компании. Также «Мираторг» с весны 2017 года развивает сеть ресторанов «Бургер & Фрайс».