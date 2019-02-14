Мишки из роз и товары для взрослых: OZON рассказал, что покупают на 14 февраля

Покупки подарков ко Дню святого Валентина на Ozon традиционно совершаются в выходные перед праздником. Так, в предпраздничный уикенд на 38% выросли продажи декоративной косметики, на 16% — продажи подарочных шоколадных наборов, рассказали в пресс-службе интернет-магазина.

Покупки женской аудитории на 14 февраля составили 58%. Девушки готовят своим половинкам романтический ужин, об этом говорит рост продаж форм для выпечки и леденцов, украшений для стола и даже итальянской пасты в виде сердец. Женщины также покупают стандартные мужские подарки: станки для бритья, фитнес-браслеты и др.

Мужчины традиционно покупают милые и романтичные подарки: конфеты и мармелад, мягкие игрушки и косметику. В топе продаж среди мужской аудитории — мишки из роз. Из мягких игрушек в качестве подарка в этом году чаще выбирают зайцев.

За выходные заметно выросли продажи товаров для взрослых — их доля в общем числе покупок увеличилась на 8%. Чаще всего девушки приобретали эротическое белье и интимную косметику, а мужская аудитория больше интересовалась секс-игрушками.

Кроме того, в топе за последние три дня оказалась литература о любви: «Любовь как образ жизни. Как научиться говорить на языке любви», «Мужчина мечты. Как массовая культура создавала образ идеального мужчины», «Бывшие. Книга о том, как класть на тех, кто хотел класть на тебя», «Мужчины с Марса, Женщины с Венеры».