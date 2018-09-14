Mitsubishi и Mail.Ru Group вложились в сервис для поиска и продаж автомобилей

Mitsubishi и Mail.Ru Group инвестировали $4,1 млн в российский сервис для поиска новых автомобилей Autospot. После сделки стоимость проекта составила $19,1 млн, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей Mitsubishi Corp. и гендиректора Autospot Дмитрия Андреева.

Инвесторы купили новые акции и получили 21% компании, основная их часть досталась Mitsubishi Corp. За счёт новых инвестиций Autospot рассчитывает к середине 2021 года увеличить продажи в десять раз. В первом полугодии 2018 года с помощью сервиса было продано пять тысяч машин на 7,5 млрд рублей.

«Инвестиции пойдут на масштабирование бизнеса, экспансию в регионы и запуск новых направлений — автокредитование и автострахование», — рассказал Андреев. По его словам, бизнес Autospot операционно рентабелен, но чистой прибыли ещё нет.

Для Mitsubishi Corp. это первая инвестиция в связанные с автомобилями интернет-сервисы в России, заверил представитель компании Такафуми Фудзита. Mitsubishi Corp. управляет примерно 1300 компаниями по всему миру. Среди российских инвестиций корпорации — проекты «Газпрома», дистрибьютор автомобилей Mitsubishi Motors и российское подразделение японской сети Uniqlo.

Autospot создан в 2013 году на деньги структур Дмитрия Разоренова (бывший вице-президент и совладелец AVVA, владевшей долей в «АвтоВАЗе») и Оскара Хартманна через фонд Fastlane Ventures. В 2014 году площадка получила первые инвестиции от фонда SOL Ventures основателя Delivery Club Левона Оганесяна и его партнеров и основателя порталов Superjob и «Фабрикант» Сергея Габестро.

Сервис собирает информацию о наличии новых автомобилей, ценах и скидках у официальных дилеров. По собственным данным, с площадкой сотрудничают 380 дилеров в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани и ещё 16 регионов.