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Мне бы в космос! Анализ спроса на товары для изучения космоса

12 апреля в России отмечается День космонавтики. Ровно 60 лет назад в этот день Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» впервые в истории совершил пилотируемый орбитальный полет вокруг Земли, что ознаменовало начало новой эры в истории человечества. Ко Дню космонавтики эксперты Авито выяснили, какие товары, связанные с изучением космоса, пользуются популярностью у взрослых и подрастающих москвичей.

С момента первого полета человека в космос прошло более чем полвека, за это время человечество совершило множество космических экспедиций, открыло новые звезды, планеты и галактики. Однако космос по-прежнему таит в себе бесчисленное количество загадок, оставаясь одной из самых перспективных научных областей. Приоткрыть завесу тайн космоса хотели бы и жители Москвы, что подтверждается данными Авито.

Заметной популярностью у жителей Москвы пользуются научные книги о космосе. В прошедшем месяце интерес к покупке энциклопедий о космосе увеличился на 75% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Количество объявлений о продаже энциклопедий выросло на 55%, средняя цена осталась на уровне прошлого года и составила 200 рублей.

Обращают внимание жители Москвы и на книги Стивена Хокинга: в прошедший месяц они стали востребованнее на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Произведения одного из самых известных физиков-теоретиков современности за год стали продавать на 64% чаще. Приобрести «Краткую историю времени» или «Теорию всего» на Авито можно в среднем за 300 рублей.

Для изучения устройства Вселенной пользователи Авито также приобретают специализированные атласы, в прошлом месяце они оказались востребованнее на 93%. Продавали такие книги на 54% чаще по средней стоимости в 300 рублей. За год средняя цена снизилась на 14%.

За прошедший месяц спрос на телескопы на сайте в столице вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продавать приборы для наблюдения за небесными телами стали на 63% активнее. Средняя цена телескопа на Авито в регионе составила 5 000 рублей, за год средняя стоимость не изменилась.

Желающие запустить в космос свою собственную космическую ракету, могут купить на сайте набор-конструктор. В прошедшем месяце покупкой таких наборов интересовались на 49% активнее, чем в аналогичный период прошлого года. Предложение за год увеличилось практически в два раза, а средняя цена выросла на 30% до 2 400 рублей.

Когда строительство ракеты завершено, можно облачиться в специальное снаряжение и отправиться к звездам. Спрос на скафандры на Авито в Москве в прошлом месяце вырос почти в 4 раза, а проекторы звездного неба заинтересовали на 34% больше пользователей. Продавать скафандры на площадке стали на 49% чаще, их средняя стоимость составила 5 000 рублей. Светильник на сайте можно купить в среднем за 1 190 рублей, а выбор для желающих обзавестись карманным звездным небом увеличился на 27%.

Автор: Анна
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