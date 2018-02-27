Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования: «Мобильная розница в России. Операторские и независимые каналы продаж».

Замедление роста рынка сотовой связи привело к тому, что большинство участников российского рынка мобильного ретейла активизировали свои усилия по развитию новых продуктовых направлений и услуг, которые могли бы компенсировать сокращение продаж по профильному направлению. В настоящий момент рыночная деятельность российских сетей мобильного ретейла, помимо продаж мобильных терминалов, включает в себя и другие направления деятельности, которые, по оценке J’son & Partners Consulting, способны приносить более половины валовой прибыли.

В исследовании J’son & Partners Consulting проанализирован товарный ассортимент и спектр предоставляемых услуг пяти федеральных российских розничных сетей мобильного ретейла: мультибрендовых — «Евросети» и «Связного» и операторских — «МТС», «МегаФон Ритейл» и «Розничная сеть Билайн».

Мультибрендовые сети традиционно демонстрируют более широкий ассортимент предлагаемых товаров, при этом по сравнению с прошлым годом количество наименований товаров в них возросло. Розница же сотовых операторов демонстрирует разнонаправленный тренд — ассортимент у МегаФона вырос, а у МТС и Билайна — снизился. Разница в количестве товарных позиций между мультибрендами и операторской розницей объясняется тем, что в операторской рознице значительно скромнее представлен ассортимент товаров, напрямую не относящихся к сотовой связи. Кроме того, в мультибрендовых сетях мобильного ретейла намного шире ассортимент аксессуаров.

По оценке J’son & Partners Consulting, объем российского рынка мобильных терминалов (смартфонов и мобильных телефонов) в натуральном выражении по итогам первых трех кварталов 2017 года составил 27,2 млн. устройств. По сравнению с результатами первых трех кварталов 2016 года продажи выросли на 1,5%. Относительно докризисного показателя первых трех кварталов 2014 года объем рынка в 2017 году ниже на 11%. Таким образом, рынок мобильных терминалов начинает постепенно восстанавливаться после кризиса, прежде всего за счет роста продаж смартфонов. Однако результаты по-прежнему далеки от докризисных показателей, что говорит, в том числе, и о приближении рынка к стадии насыщения.

По оценкам J’son & Partners Consulting, за первые 3 квартала 2017 года в России было реализовано на четверть меньше планшетных ПК, чем за аналогичный период 2016 г. Относительно докризисного периода продажи в сопоставимом периоде снизились практически на две трети. Рынок планшетных ПК демонстрирует отрицательную динамику 11 кварталов подряд. Несмотря на приближения рынка к стадии насыщения, по прогнозам J’son & Partners Consulting, вплоть до 2021 года рынок мобильных терминалов продолжит расти, в то время как планшетных ПК продолжат сокращаться.

Что касается перспектив российского рынка мобильного ритейла, то усиление позиций операторской розницы продолжится. По оценкам J’son & Partners Consulting, доля операторских розничных сетей выросла с 16% в 2010 году до 31% по итогам 2016 года и к 2020 году превысит 50%.