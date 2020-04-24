Мобильное приложение «М.Видео» в апреле показало рекорд пользовательской активности

Группа «М.Видео-Эльдорадо» сообщает о рекордном росте популярности мобильного приложения «М.Видео» — за первые две недели апреля число установок выросло в семь раз по сравнению с прошлым годом, Приложение вошло в топ-10 самых популярных категории «Покупки» в AppStore и топ рекомендуемых в Google Play.

За первые две недели апреля ключевые показатели активности пользователей мобильного приложения «М.Видео» оказались максимальными с момента запуска и продемонстрировали многократный рост по сравнению с тем же периодом 2019 года. Количество пользователей приложения превысило два миллиона, количество установок за неделю выросло в семь раз по сравнению с прошлым годом, количество сеансов выросло в восемь раз, то есть, растёт не только аудитория приложения, но и частота использования, длительность сеанса выросла на 10%, а просмотры страниц прибавили 826% — в приложении находятся дольше и просматривают больше товаров. Чаще всего через мобильное приложение выбирают и покупают телевизоры, ноутбуки, смартфоны, холодильники и встраиваемую крупную бытовую технику.

На мобильные устройства с ОС Android приходится 70% установок, на девайсы с iOS — 30%. Ядро составляет аудитория в возрасте от 18 до 34 лет, которая интересуются технологиями и новинками. Приложение «М.Видео» имеет один из самых высоких рейтингов в своей категории. В магазине Google Play оценка от клиентов 4,6, в сервисе App Store рейтинг 4,4.

«Покупательский опыт меняется здесь и сейчас, прямо у нас на глазах. Люди используют смартфон абсолютно для всего — общения, работы, оплаты, покупок, и для ритейлера мобильные решения становятся ключевыми. В рамках подхода ONE RETAIL мобильное приложение как у клиента, так и у наших продавцов является важной составляющей общей системы сопровождения покупателя. Совсем скоро покупатель сможет кнопкой из приложения вызвать продавца со своим заказом на парковку или оплатить там заказ, забирая его в магазине. Это означает, что теперь с помощью мобильных решений и в магазинах большинство транзакций совершается онлайн — от выбора до оплаты», — говорит управляющий директор «М.Видео» Дагмара Иванова.

«Мы планируем интегрировать новые решения в мобильное приложение, которые позволят с большим комфортом совершать покупки. Для этого тестируем дополненную реальность и геймификацию, уже скоро пользователи смогут видеть сток выбранного магазина и встать в электронную очередь. Для помощи в выборе и пользовании техникой мы наполним приложение полезным контентом и обзорами. Большое внимание будет уделяться послепродажному обслуживанию и персонализированным сервисным предложениям», — подчёркивает Дагмара Иванова.

Мобильное приложение «М.Видео» помогает покупателям ориентироваться в широком ассортименте техники и выполняет функцию персонального помощника, демонстрирует акции, предоставляет доступ к бонусной программе и помогает быстро оформить заказ с бесконтактной доставкой до двери квартиры или для получения в одном их ближайших магазинов. Оплачивать покупку в приложении можно безопасно банковской картой или при помощи сервисов Apple Pay и Google Pay. При оплате онлайн действует скидка 5%.

В приложение интегрирован ряд функций, расширяющих и упрощающих пользовательский опыт на разных этапах покупки: сохранение избранных товаров и возможность делиться ими с друзьями, персональные предложения, геолокации и подсказка местоположения ближайшего магазина, «умный» и быстрый поиск, отзывы на популярные товары и раздел с наиболее выгодными предложениями. Находясь в магазине, клиент может воспользоваться сканером для считывания штрихкодов и QR-кодов, чтобы узнать подробные характеристики товара, сравнивать цены или оформить доставку на дом. Для участников программы лояльности M.Club в приложении реализована быстрая авторизация при помощи номера телефона и доступен весь функционал, включая проверку баланса, списание бонусов и детализацию начислений.