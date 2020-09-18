Мобильное приложение Почты стало витриной для товаров маркетплейса goods.ru

Почта России продолжает развитие в области электронной коммерции и запускает бета-тестирование товарной витрины внутри мобильного приложения Почты. Витрина позволит покупателю в «одном окне» заказывать товар и выбирать удобный способ доставки. Товарная витрина должна стать важной частью цифровой экосистемы Почты России.

Сейчас бета-тестирование запускается не более чем для 15% пользователей мобильного приложения на каждой из платформ iOS и Android. Несмотря на режим тестирования, витрина обладает полным функционалом товарного маркетплейса, Почта России доставляет оформленные заказы, которые можно получить в отделениях Почты России и с помощью курьерской доставки.

Партнером Почты, наполняющим товарную витрину, выступает маркетплейс goods.ru, чей ассортимент в 2 млн товаров и предлагается пользователям приложения. А Почта оказывает весь комплекс логистических услуг: фулфиллмент (прием, хранение, комплектация и упаковка товаров), доставка курьером или до почтового отделения. О партнерстве Почты и goods.ru по модели white label объявлялось в 2019 г.

Запуску проекта предшествовал пилот, стартовавший с начала 2020 г. и охватывавший ограниченную аудиторию. Сейчас Почта и goods.ru будут тестировать работоспособность и масштабируемость сервиса и планируют предоставить доступ 100% аудитории приложений в течение месяца. Начав с небольшой тестовой аудитории, он будет постепенно прирастать новыми пользователями, что позволит контролировать нагрузку на приложение, проверять и улучшать его работоспособность в различных условиях. Также партнеры займутся совершенствованием функционала витрины с учетом опыта взаимодействия с клиентом.

Мобильное приложение Почты России быстро набирает популярность. С января 2020 года число активных пользователей мобильного приложения Почты выросло на 16% и составляет 3,6 млн человек в неделю. Количество посылок, оформленных онлайн на сайте и в мобильном приложении Почты России, за последний год выросло в 10 раз. Витрина станет доступна для всех пользователей мобильного приложения Почты в разделе «Товары». Для этого пользователям iOS необходимо будет обновить версию мобильного приложения, а пользователи Android получат доступ к разделу автоматически. Нажав на кнопку «Товары», можно будет сделать заказ, оператором которого выступает маркетплейс goods.ru, обеспечивая в том числе клиентскую поддержку.