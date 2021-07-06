Мобильные телефоны в России: любимые бренды, цены и динамика рынка по итогам II квартала 2021 года

По итогам II квартала 2021 года на Авито было продано на 22% больше мобильных телефонов по отношению к аналогичному периоду 2020 года. По сравнению с I кварталом 2021 года с приближением лета (апрель—июнь) покупательская активность несколько снизилась (-7%). По-прежнему лидирующие позиции принадлежат тройке брендов — iPhone, Samsung и Xiaomi, — на долю которых суммарно пришлось порядка 77% всех продаж мобильных телефонов на площадке.

Средние цены и динамика рынка

В целом по России приобрести мобильный телефон на Авито во II квартале 2021 года можно было в среднем за 7 000 рублей. По сравнению с I кварталом текущего года средняя стоимость мобильных телефонов осталась примерно на том же уровне, а за год — выросла на 17%. Самая высокая средняя цена на мобильные телефоны установилась в Москве — 10 000 рублей, самая низкая — 5 500 рублей — в Кирове.

В число городов, где за год цена выросла наиболее ощутимо, вошли Красноярск и Новосибирск (+33% в каждом городе), Санкт-Петербург (+30%) и Сочи (+27%). Ни в одном регионе России не зафиксировано падение цены. Неизменной цена осталась лишь в Кемерово.

В сравнении с I кварталом 2021 года картина по динамике цены несколько иная. Весной и в начале лета средняя цена на мобильные телефоны в большинстве регионов осталась неизменной. Снижение наблюдалось в Кирове (-8%), Калининграде (-6%), Ульяновске (-5%) и Санкт-Петербурге (-2,5%). Заметнее всего — в рамках 7,7%-8,3% — цена выросла в Перми, Барнауле, Новосибирске, Астрахани и Ижевске.

11% всех мобильных телефонов в России во II квартале 2021 года были проданы в Москве. Москва продемонстрировала наиболее внушительный рост продаж среди остальных городов России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+52%). В среднем по России продажи мобильных увеличились на 22%. В число регионов с наиболее заметным ростом — Сочи (+43%) и Краснодар (+35%). При этом в Кирове и Набережных Челнах мобильные девайсы покупали меньше — на 4% и 11% соответственно.

Продажи во II квартале 2021 года по отношению к I кварталу упали практически на всей территории страны — средний показатель снижения объема сделок составил 7%. Ощутимее всего продажи телефонов упали в Тольятти (-13%), Кемерово и Рязани (-12% в обоих городах).

Бренды-фавориты

iPhone по прежнему удерживает лидерство по продажам среди всех остальных брендов на территории России. На его долю во II квартале 2021 года пришлось 46% всех продаж. Таким образом, практически каждый второй проданный через Авито телефон — представитель «яблочного» бренда. Средняя стоимость iPhone по России составила 11 000 рублей, увеличившись по сравнению со II кварталом 2020 года на 22%. По сравнению с предыдущим кварталом этого года цена на iPhone не изменилась, однако это отнюдь не говорит о падении интереса к бренду.

«Apple остается не только наиболее продаваемой маркой на Авито, но и самым востребованным производителем на рынке в целом», — говорит Павел Комаров, руководитель категории Бытовая техника и электроника, Авито. — «Средняя цена на новый смартфон компании как правило выше, чем стоимость новых девайсов других производителей, поэтому, покупая б/у гаджет от Apple на Авито, экономия для потребителя наиболее ощутима».

Второе место среди популярных брендов с солидным отставанием — 17% от всех проданных мобильных — занимает Samsung. На третьем разместился китайский бренд Xiaomi с 13% продаж. За телефоны Samsung и Xiaomi покупатели в среднем платили по 6 500 рублей, на 14% и 18% больше, чем год назад, соответственно. В пятерке самых востребованных брендов помимо Xiaomi оказались еще два «китайца»: HONOR (7,7%) и Huawei (3,6%). Показательно, что по итогам квартала, обоим брендам удалось удержать цену, которая установилась в начале 2021 года — 5 000 рублей.

В первую десятку также попали Nokia, Meizu, Sony, ASUS и ZTE. Однако доля каждого бренда, кроме Nokia (1,6%), не выходит за рамки 0,8% от общего объема продаж мобильных телефонов в России.