Мобильный SDK Яндекс.Кассы поможет принимать бесконтактные платежи

Яндекс.Касса обновила мобильный SDK — инструмент, который позволяет компаниям добавлять приём платежей в свои приложения для смартфонов и планшетов. Теперь с помощью SDK можно принимать оплату с банковских карт, из электронных кошельков, через Apple Pay, Google Pay, а также «Мобильный банк» Сбербанка Онлайн. Новая возможность подойдёт магазинам, которые хотят предложить пользователям оплату Apple Pay и Google Pay в мобильном приложении или, например, у которых среди покупателей большое число клиентов Сбербанка. Яндекс.Касса стала первым в России платежным сервисом, который предложил такой набор методов оплат для мобильных приложений.

Обновлённый SDK Яндекс.Кассы — это открытое программное обеспечение с лицензией MIT (Массачусетского технологического института). Благодаря этому компании смогут вносить изменения в код библиотеки, например, чтобы настроить отображение платежных страниц в фирменном стиле.

Исходный код SDK для Apple Pay и Android Pay выложен на GitHub — онлайн-сервисе для хостинга IT-проектов и их совместной разработки. Это позволит компаниям ещё быстрее интегрировать SDK в мобильные приложения и настраивать интерфейс платёжных страниц.

С помощью мобильного SDK Яндекс.Кассы можно встраивать возможность онлайн-оплаты в Android- и iOS-приложения. Для пользователя весь процесс платежа происходит в интерфейсе приложения компании — без перехода на внешнюю платёжную веб-страницу. Если покупатель хочет заплатить Яндекс.Деньгами — ему достаточно ввести логин и пароль от кошелька. Система авторизации распознаёт пользователя, а мобильный SDK позволяет заплатить в одно касание из электронного кошелька.

Чтобы использовать SDK, компаниям не обязательно иметь сертификат безопасности PCI DSS — он есть у Яндекс.Кассы, которая работает в полном соответствии с его стандартами. Мобильный SDK — это часть новой технологической платформы Кассы. Другие решения этой платформы — API для приёма платежей и YCheckoutJS для приёма оплаты с банковских карт на сайтах.