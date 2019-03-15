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Мода на 90-е стимулирует спрос на ретро-консоли на российском рынке

«Группа «М.Видео-Эльдорадо» проанализировала спрос на игровые консоли — по итогам 2018 года объём российского рынка всех консолей составил около 640 тыс. штук и более 12,5 млрд рублей, что превысило показатели предыдущего года на 26% в штуках и 30% в деньгах. Наибольшую динамику роста — 45% за год — показали переизданные ретро-консоли. Россияне приобрели около 100 тыс. приставок PlayStation Classic, SEGA Mega Drive Gopher, Nintendo Classic Mini NES и SNES с предварительно установленными играми.

Традиционно пик продаж игровых приставок в 2018 году пришёлся на четвёртый квартал, а спрос на консоли в декабре превысил примерно в 2,5 раза средний показатель других месяцев. Около 60% рынка в натуральном выражении заняла PlayStation 4, на втором месте осталась приставка Xbox One, а третьей по популярности стала игровая система Nintendo Switch c почти двукратным ростом продаж.

В 2018 году на российском рынке на 45% вырос интерес к переизданным консолям, ставшим популярными в конце 80-х и начале 90-х годов прошлого века. Массовое распространение недорогих ретро-консолей и позитивная динамика приставки последнего поколения Switch, где также есть переизданные ретро-игры, помогли японской компании Nintendo нарастить рыночную долю почти в полтора раза по итогам 2018 года. Наиболее высокую позитивную динамику продемонстрировала SEGA Mega Drive Gopher. Конкуренцию консолям Nintendo и SEGA составляет вышедшая в декабре прошлого года PS Classic от Sony.

«На фоне развития технологий дополненной и виртуальной реальности, облачного гейминга, спроса на консоли для игры на 4K-телевизорах, парадоксально выглядит позитивная динамика сегмента 8- и 16-битных консолей. Россияне высоко оценили переизданные приставки, которые помогут ненадолго вернуться в детство и снова окунуться в мир хитов, на которых выросли. К тому же, от современных консолей их отличает сравнительно небольшая цена. В магазинах „М.Видео“ и „Эльдорадо“ покупатели сейчас найдут ретро-ремейки от Nintendo и Sony по привлекательной цене», — отмечает глава департамента «Развлечения и фото/видео» Группы «М.Видео-Эльдорадо» Олег Резников.

Из игровых ретро-приставок наиболее популярной по итогам года осталась Nintendo Classic Mini: SNES, спрос на неё вырос незначительно. При этом продажи предшественника — Nintendo Classic Mini: NES в натуральном выражении увеличились почти втрое. В комплекте с приставками идёт кабель HDMI, USB-кабель электропитания и контроллеры. Среди нововведений функция, с помощью которой можно перематывать до пяти минут игрового процесса с момента последнего сохранения. Для владельцев восьмибитной Nintendo Entertainment System доступно 30 встроенных игр, включая The Legend of Zelda, Donkey Kong, PAC-MAN, Super Mario Bros. и другие. В Super Nintendo Entertainment System производитель установил 21 игру, например, Super Mario Kart, Contra III: The Alien Wars, Donkey Kong Country.

Почти в четыре раза увеличились продажи портативных приставок SEGA Mega Drive Gopher. Девайсы из серии Genesis оснащены небольшим LCD экраном, встроенным динамиком, ёмким аккумулятором, USB-разъёмом, 20 классическими играми и слотом для карт microSD для увеличения их количества.

В начале декабря 2018 года свою ретро-консоль PlayStation Classic представила компания Sony. Новинка в точности повторяет дизайн знаменитого оригинала, вышедшего 25 лет назад, но отличается уменьшенным на 45% размером. Владельцам приставки доступны 20 знаменитых игр, в числе которых Grand Theft Auto, Final Fantasy VII, Tekken 3, Metal Gear Solid, Wild Arms, Tom Clancy’s Rainbow Six. В комплект миниатюрной приставки входят два проводных контроллера, кабель HDMI для подключения к телевизору и карта виртуальной памяти для сохранения прогресса при переключении между разными играми. Консоль находит спрос у желающих поностальгировать, при этом с момента релиза стоимость новинки постепенно снижается.

Автор: Анна
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