Модульбанк выпустил робота для контроля продавцов и анализа продаж

Модульбанк выпустил робота, который поможет владельцам магазинов контролировать продавцов и точно знать, какие товары лучше всего продаются в данный момент.

«Умными» кассами, которые передают информацию фискальным органам, должны до 1 июля обзавестись все российские магазины. Пока изменения в 54-ФЗ малый и средний бизнес воспринимает скорее негативно. Тем временем новые кассы могут дать рознице и плюсы — улучшить управляемость торговых точек и актуализировав информацию о продажах.

Первый в России кассовый бот «Модуль.Кассы» общается с клиентами в популярном мессенджере Telegram. Владелец «Модуль.Кассы» в любой момент может спросить у бота, как идёт торговля в любой из его точек. Робот в режиме реального времени даст всю информацию с момента открытия текущей смены: во сколько она началась, сколько чеков было выбито, какова сумма выручки. Кроме того, бот расскажет о самых популярных на данный момент проданных товарах. После закрытия торговой смены бот формирует полный отчёт и отправляет его владельцу магазина.

По словам руководителя проекта Максима Митусова, кассовый бот облегчает ведение статистики продаж, позволяет грамотно менять ассортимент магазинов и быстро реагировать на изменение спроса.