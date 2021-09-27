Моргенштерн открыл в центре Москвы бургерную Kaif Burger

Российский рэпер Алишер Моргенштерн презентовал в Москве свою первую бургерную. Заведение получило название Kaif Burger.

Кафе находится в центре города — на Никольской улице. Моргенштерн приехал на открытие в черном костюме и такого же цвета шубе.

Он отметил, что намерен делать качественный продукт и не боится сравнений. Об этом написал StarHit.

«Я очень много работал и дегустировал, чтобы в рот моим фанатам попадало только самое лучшее. Провел исследования и выяснил, что 100% людей едят», — заявил рэпер.

В Kaif Burger подают как стандартные бургеры, так и черные, и квадратные. В позициях Моргенштерна есть булочка лично от него за 666 рублей, есть от Славы Марлоу — за 448 рублей. Все названия бургеров — отсылки к песням рэпера.