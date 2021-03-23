Моргенштерн зарегистрировал свою фамилию как товарный знак

«Роспатент» принял заявку рэпера Алишера Моргенштерна на регистрацию его фамилии как товарного знака. На это обратил внимание Telegram-канал Mash. Как указано в базе данных ведомства, товарный знак защищен до 2030 г.

Бренд будет использоваться для выпуска различных категорий товаров. В их число вошли косметические продукты, аппаратура и инструменты для записи звука, ювелирные изделия, печатная продукция, одежда и аксессуары, мясо и рыба, алкогольные напитки и табачные изделия.

Так, в России могут появиться зубная паста, лапша и йогурты с узнаваемой фамилией. Также известно о патенте на бренд ювелирных украшений с именем исполнителя.

Фамилия Моргенштерна будет использоваться на упаковках товаров, отмечается в сообщении. Как указано в заявке, в товарном знаке будут использоваться черный и белый цвета.