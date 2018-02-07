Мошеннические операции по картам за год выросли на треть

За последний год количество мошеннических операций, совершенных по банковским картам, выросло на 30% (по данным аналитиков компании Platron, эксперта в области фрод-мониторинга с 2009 года).

С развитием смартфонов, телефоны стали сильнее подвержены действию вредоносного софта. С его помощью похищаются реквизиты карт и коды из sms. Это объясняет сильное увеличение фрода с использованием технологии 3DS за последние годы.

В 2017 изменилась страновая принадлежность банков-эмитентов, по картам которых было зарегистрировано максимальное количество фрод-операций. В пятёрку стран в 2017 году вошли США, Великобритания, Бразилия, Япония и Италия. По картам, выпущенным в этих странах, было зафиксировано максимальное количество фрод-операций на территории России.

По наблюдениям специалистов по антифроду было замечено, что мошенники работают по определенным магазинам. Если они понимают, что в каком-то конкретном магазине есть бреши в защите, то они сами организовывают «бизнес» в нём, либо продают эту информацию узкому кругу людей. Также было замечено, что количество мошеннических операций возрастает в период праздников и за 1-2 недели до этого. В период отдыха внимание людей притупляется, они не так внимательно следят за финансами. А в предпраздничный период, когда все магазины максимально заняты качеством обслуживания клиентов, фрод также возрастает. В связи с предстоящими гендерными праздниками магазины с повышенным клиентским спросом, например, цветочные, магазины подарков, должны максимально внимательно отслеживать свои продажи.

Чтобы защитить магазин от подобных проблем, специалисты советуют подключить услугу фрод-мониторинга. Данная услуга либо входит в пакет по приему онлайн-платежей соответствующих сервисов, либо предлагается отдельно.