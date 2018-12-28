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«Мосхозторг» закрывает магазины в центре Москвы

Сеть хозяйственных магазинов «Мосхозторг» откажется от 15% точек. Речь о 10–12 магазинах преимущественно в центре Москвы. Например, на улицах Большая Лубянка, Маросейка, Земляной Вал, Тверская и Новый Арбат. Об этом сообщает РБК со ссылкой на брокерские компании в сфере коммерческой недвижимости

Совладелец «Мосхозторга» Илья Полячков объяснил оптимизацию тем, что владельцы некоторых помещений отказались снизить арендную плату. Источники РБК считают, что у компании было слишком много магазинов в одном районе, а плата за аренду — слишком высокой.

«Это похоже на оптимизацию, связанную с тем, что „Мосхозторг“ открывал много магазинов примерно в одних локациях в центре Москвы. По три магазина в одном районе — это слишком много. Помимо каннибализации магазинов в центре, „Мосхозторг“ подписывал контракты по достаточно высоким ставкам аренды», — отметила директор отдела торговых помещений CBRE в Москве Марина Малахатько.

Компания начала открывать магазины на самых дорогих улицах Москвы летом 2015 года. Раньше в тех же помещениях работали магазины модной одежды и электроники. Тогда за аренду помещения компания могла платить до 2 млн рублей в месяц. Сейчас «Мосхозторг» предпочитает открывать точки в спальных районах. Арендная плата редко превышает 400 000 рублей в месяц.

В 2017 году выручка компании составила 2,3 млрд рублей — в два раза больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла в четыре раза, до 94 млн рублей.

Автор: Анна
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