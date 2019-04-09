Московская сеть «Правда Кофе» вышла на зарубежный рынок

Московская сеть кофеен «Правда Кофе» открыла первые две точки в Алматы (Казахстан). Кофейни расположены по адресам: ул. Толе би, 83 (БЦ «Амбассадор») и проспект Назарбаева, 172.

«Правда Кофе» — сеть кофеен формата to-go. Учитывая особенности местного рынка, в Казахстане компания запускает не только точки в формате «кофе с собой», но и тестирует формат кофейни с полноценной посадкой.

«Алматы — большой город, в нем живут более 1,8 млн человек. Однако ритм жизни там не такой стремительный, как в Москве. Поэтому помимо привычного для нас кофе с собой мы обкатываем формат с полноценной посадкой, увеличиваем ассортимент еды», — говорит основатель «Правда Кофе» Филипп Лейтес.

Подготовкой бариста в Алматы и других новых регионах занимаются преподаватели московского тренинг-центра — для этого они отправляются на место и проводят 5-дневный курс обучения.

В Казахстане сеть работает по модели франчайзинга: обе кофейни в Алматы открыты вместе с партнером. В дальнейшем компания готова работать с двумя-тремя лояльными партнерами, за каждым из которых будет закреплен свой город. В дальнейшем рассматривается выход в Нур-Султан, Актобе, Караганду.

Стратегия развития «Правда Кофе» на 2019-20 гг предполагает активное движение из Москвы в регионы и страны СНГ. Летом 2018 были открыты кофейни в Петербурге и Краснодаре. В 2019-20 гг. компания планирует укрепить свои позиции в этих городах, а также выйти в ЦФО (Калуга, Тверь, Воронеж, Липецк), на Урал (Екатеринбург, Тюмень) и Дальний Восток (Владивосток, Хабаровск).