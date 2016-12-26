Московские курьеры «Почты России» смогут принимать к оплате банковские карты

Для московских клиентов «Почты России» теперь доступна оплата банковской картой прямо курьеру. Данная возможность появилась благодаря сервису мобильного эквайринга 2can&ibox, принадлежащего компании АО «Смартфин». Мобильные устройства для приема банковских карт уже получили все курьеры Московского региона, которые работают на 180 маршрутных направлениях, также запланирована поставка mPOS-терминалов в другие регионы, позволяющая покрыть еще более 1400 направлений доставки по России.

Мобильные терминалы оплаты 2can&ibox подключаются к обычному смартфону или планшету курьера через аудио-разъем. С помощью них курьер может принимать безналичную оплату за доставку получателю регистрируемого почтового отправления в любой точке, даже в чистом поле, при условии наличия мобильной связи.

Специально для «Почты России» компания АО «Смартфин» доработала программное обеспечение своего продукта. Приложение по приему безналичных платежей 2can&ibox интегрировано с курьерским приложением «Почты России». Поэтому, чтобы принять оплату, курьеру не нужно дополнительно открывать на смартфоне или планшете никаких приложений, достаточно зарегистрировать операцию в одном курьерском приложении. Терминальный и фискальный чеки печатаются на фискальном принтере, который подключается к смартфону по Bluetooth.