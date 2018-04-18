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Московский экспортный центр выводит 500 московских продуктов на экспорт

Московский экспортный центр запускает пилотный проект по продвижению продукции столичных производителей на мировых электронных торговых площадках. Об этом объявил руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства г. Москвы Алексей Фурсин на конференции «Москва — территория экспорта», прошедшей 16 апреля в Цифровом деловом пространстве.

«В 2018 году МЭЦ выведет 100 московских производителей на торговую площадку Alibaba.com, являющуюся крупнейшим в мире маркетплейсом формата B2B. Московским компаниям будут присвоены статусы «золотых поставщиков», это даст им значительные преимущества перед другими продавцами. Всего за год планируется вывести на глобальную торговую площадку не менее 500 столичных продуктов. Город финансирует 100% стоимости «золотых аккаунтов», — заявил Алексей Фурсин.

По словам главы Департамента, в Москве на сегодняшний день зарегистрировано более 4700 компаний-экспортеров. Столичная продукция экспортируется в 189 стран мира. Москва предлагает на экспорт 7610 видов экспортных товарных позиций.

«Экспорт столицы в 2017 году составил почти половину от совокупного экспорта страны — 42%. В прошлом году Москва стала генератором 19% несырьевого неэнергетического экспорта РФ, это порядка 25 млрд долларов. Механическое оборудование, компьютеры, автотехника, оптика, медицинские изделия, бытовая химия — все это сделано в Москве и востребовано на зарубежных рынках», — подчеркнул Алексей Фурсин.

Подробности о пилотном проекте на Alibaba.com сообщил Кирилл Ильичев, генеральный директор Московского экспортного центра: «Наши специалисты помогут московским продавцам создать товарные карточки продуктов, рассчитанные на максимальный маркетинговый эффект. Команда МЭЦ поддержит участников программы на всех этапах запуска, обучит экспортеров азам работы на Alibaba и пользованию инструментами маркетинговой аналитики. Среди дальнейших планов — проекты с Amazon и Ebay».

На 2018 год также намечен запуск московского электронного каталога экспортной продукции, в котором будут представлены свыше 3 000 товарных позиций от более 1 000 московских компаний. Московский экспортный центр предлагает столичным производителям другие меры поддержки: более года в столице работает программа «Сделано в Москве», город финансирует 100% стоимости участия московских компаний в коллективных стендах Москвы на российских и зарубежных отраслевых выставках. В феврале 2018 года открылась Московская школа экспортера — серия образовательных программ по основным аспектам экспортной деятельности: ВЭД, таможня, налоги, бухучет, маркетинг и продажи.

Автор: igor-nazarov
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