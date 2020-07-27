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Московский метрополитен совместно с брендом ZASPORT выпустил линейку одежды

Московский метрополитен выпустил лимитированную линейку одежды совместно с российским брендом ZASPORT. Приобрести брендированные футболки, дождевики, свитшоты и бейсболки можно в сувенирных магазинах метрополитена и в интернет-магазине. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

«Эстетику московского метро воплотил в новой коллекции известный российский бренд ZASPORT. Уверены, что наша коллаборация придётся пассажирам по вкусу и внесёт частичку московского метро в повседневный стиль», — рассказала заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Коллекция выполнена в красных и белых цветах, а также на одежде можно увидеть логотипы, указатели, схему линий и фото знаменитых станций.

«В основе одного из принтов лежит футуристичное оформление станции „Электрозаводская“, а яркие швы дождевика соответствуют цвету линий метрополитена», — рассказала главный дизайнер и основатель бренда ZASPORT Анастасия Задорина.

Автор: Александр
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