Москвичи начали запасаться готовой едой на период локдауна

Холдинг Performance Group сообщает о росте заказов готовых программ питания, рассчитанных на 7-10 дней, в столице и области. С 25 октября по 1 ноября сервисами компании по стране будет доставлено 1,048 млн готовых блюд, а это на 7% больше, чем неделей ранее.

«Безусловно, начало осени способствует увеличению сезонного спроса на готовую еду, однако последняя неделя демонстрирует нетипичный рост. Суммарно за последние несколько дней объем заказов на недельные программы по всей компании вырос в полтора раза. Стоит отметить, что многие жители столицы заранее подготовились к карантинным ограничениям. Если в начале лета спрос на готовую еду начал расти спустя неделю после ввода ограничений, то на этот раз москвичи подумали об этом заранее. Также мы также видим нетипично высокий для этого времени года уровень заказов за МКАД, чему способствует бесплатная доставка в пределах 100 км от столицы», — отмечает Артур Зеленый, основатель Performance Group.

Большинство столичных заказов (почти 65%) приходится на рационы с повышенной калорийностью, от 2500 Ккал до 3500 Ккал в день, что объясняется понижением температуры. Более 40% заказов на этой неделе будут доставлены за город — на дачи и в коттеджные поселки.

По оценкам аналитиков Performance Group, с 1 по 8 ноября доставка готовых блюд по компании может вырасти еще на 3%, при этом на 15% увеличится доставка в Подмосковье.

С 28 октября по 7 ноября, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, объявлены нерабочие дни и приостановлена работа торговых центров, спортзалов, кинотеатров и других предприятий. Кафе и рестораны будут работать только навынос.